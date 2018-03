L’annuncio ufficiale social dei genitori non è ancora arrivato, ma dopo un lungo silenzio sospetto (durato su entrambi i profili per più di 24 ore) la lieta novella tanto attesa trai i fan è ai vertici su Twitter: è nato Leone Lucia.

Secondo quanto riportato sia da Vanity Fair online che da Dagospia, Chiara Ferragni ha partorito il suo primo bebè nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 marzo al Cedars - Sinai Medical Center di Los Angeles («Lo stesso ospedale dove ha partorito anche Beyoncè»).

Presente oltre al neopapà Fedez, tutta la famiglia al gran completo: dai quattro nonni ai migliori amici della coppia.

L’ufficio stampa di Fedez, raggiunto in due telefonate distinte non conferma. «Al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione».

Dopo il silenzio di ore sui profili della coppia si è aperta una serie di ipotesi a cominciare dal fatto che Chiara fosse impegnata nel parto.

Tra le migliaia di post, complimenti e ipotesi, ma anche voci incontrollate che circolano sui social, c’è anche chi ipotizza che i genitori non avrebbero ancora dato l’annuncio per via di un’esclusiva concordata con un famoso settimanale (anche questo va precisato, sostengono alcuni utenti).

Molti i commenti di fan in apprensione sotto l’ultimo post pubblicato dalla bionda Chiara: «Perchè non ti fai sentire da ore? È nato?».

C’è da notare che qualche indizio di una gravidanza agli sgoccioli c’era, a partire dall’arrivo a Los Angeles dei genitori di entrambi, quelli di Chiara e quelli di Fedez, lo scorso week end.

Il termine, fissato per il 9 aprile, già si sapeva che non sarebbe stato raggiunto, a causa di un problema alla placenta che ha tenuto Chiara a riposo nell’ultimo mese.

La stessa influencer aveva dichiarato: il bambino «probabilmente nascerà un pò prima e non sappiamo quando».

Tra i tanti tweet quello ironico di Selvaggia Lucarelli: «Nato Leone, figlio di Fedez e Ferragni. È del segno dei pesci. Chiuso il primo contratto da testimonial con Rio Mare».