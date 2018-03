Amber Heard e Sean Penn, la nuova coppia d Hollywood

A Page Six, celebre rubrica gossip del New York Post, non sfugge nulla. E se scrive che Sean Penn e Amber Heard sono la nuova coppia di Hollywood, dobbiamo crederci. I due attori, 57 anni lui e 31 lei, sono stati avvistati mentre cenavano romanticamente al Sunset Tower Bar di Los Angeles, famoso ristorante della città californiana. Secondo i presenti, la coppia ha «bevuto una bottiglia di vino rosso, flirtando apertamente, riso e parlato tutta la sera».