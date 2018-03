Sabrina Salerno, tra le cantanti e showgirl che più hanno incarnato gli anni Ottanta, icona sexy, compie oggi 50 anni. Nata il 15 Marzo 1968 a Genova, a 15 anni vince il titolo di Miss Lido (lo stesso che si aggiudicò Sophia Loren) e successivamente viene eletta Miss Liguria. Nell’ 86 viene infatti scelta per la trasmissione Premiatissima con Johnny Dorelli. Prende parte a Grand Hotel e Claudio Cecchetto le produce il primo singolo SexyGirl che entra nella Hit Parade italiana e tedesca.

Nell'87 come cantante, partecipa in tv al Sandra e Raimondo Show; durante la stessa estate esce il suo primo album, Sabrina. Con “Boys” si colloca al primo posto nelle classifiche europee e sudamericane. Nel 1989, a Montecarlo, ai “World Music Awards”, ha vinto un grammy come Female Newcomer of the year. Nel '90 con la firma di Giorgio Moroder esce il secondo album “Super Sabrina” e al fianco di Raffaella Carrà partecipa al programma “Ricomincio da 2”. Nel 1991 si esibisce in coppia con Jo Squillo al Festival di Sanremo con la canzone “Siamo donne” inclusa nel terzo album “Over the pop”.

Nel ’95 esce il primo album cantato interamente in italiano “Maschio dove sei”. E nello stesso anno per la prima volta debutta a teatro: nella rivisitazione in chiave comica della saga “I cavalieri della tavola rotonda” Sabrina Salerno veste i panni di Fata Morgana in versione dark. Nel ’96 conduce con Jocelyn il ”Grande gioco del mercante in fiera” per T.M.C e nella stagione ’97-98 torna a teatro in “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”.

A fianco di Carlo Conti nel ’98 partecipa a “Cocco di mamma” per RAI1 e, nella stessa estate interpreta il ruolo del mito nel film “Jolly blu” con gli 883.

Nel 2001 torna al Teatro, con Sergio Japino regista, protagonista di “Emozioni” musical costruito sulle canzoni di Lucio Battisti, al fianco di Ambra Angiolini e Vladimir Luxuria. Il 2004 è l’anno in cui i sogni, per Sabrina, diventano realtà: ad Aprile infatti nasce il suo primo figlio Luca Maria.

Poi tanti lavori e tournee all'estero. Nel 2014 Sabrina è stata protagonista del talent show “La Pista” condotto da Flavio Insinna.