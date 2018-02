Wanda Nara, moglie e agente del bomber dell'Inter Mauro Icardi, smentisce le voci che circolano ormai da giorni riguardo una presunta crisi famigliare in corso: ''Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante''.

''Tutte bugie - continua Wanda Nara in una lettera pubblicata su Instagram - e cattiverie infondate! Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini e sono sempre insieme a loro, poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette, mi sono dovuta tutelare quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che, di tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia, ne pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale, lavoro, come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupatevi della vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia''..

Ausilio, Wanda Nara? Non destabilizza - ''Le parole di Wanda Nara non destabilizzano l'ambiente. Va scissa la realtà privata della moglie da quella dell'agente del calciatore. Con questa figura ci sono contatti continui legati a una comune voglia di vedere se si può fare qualcosa insieme. Non c'è fretta e soprattutto faremo tutto in silenzio, perché più si parla più si rimandano le cose'': così il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, a Premium Sport, poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Benevento, commenta le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato di un interesse di due grandi squadre per Mauro Icardi. ''Ambiente da ricompattare? Forse - aggiunge Ausilio - è una cosa più mediatica che altro. Non abbiamo nulla da ricompattare, siamo uniti e allineati sugli obiettivi a tutti i livelli e rientrare nella lotta per la Champions. Calciatori, dirigenti, staff, siamo tutti allineati e siamo una cosa unica''.