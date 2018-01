Cecilia Rodriguez l’aveva dichiarato in discoteca, davanti a tremila persone, qualche giorno prima di Natale: «Ignazio ha promesso che mi sposerà». Lei, d’altro canto, non nasconde neppure il desiderio di diventare mamma. Ed ecco che spunta un vistoso anello all’anulare di lei. I fans sui social sono scatenati: tutti convinti che si tratti di un brillante, del pegno d’amore di Ignazio Moser. Insomma, un regalo speciale ad indicare che le nozze sono vicine.

Da parte dei protagonisti nessuna conferma, ma non c’è stata neppure la smentita. L’immagine in cui l’anello è in evidenza è stata pubblicata da Ignazio il 30 dicembre sul suo profilo Instagram. «Pieno di lei» è il commento dell’ex ciclista trentino, arrivato alla notorietà grazie alla partecipazione all’ultima e seguitissima edizione del Grande Fratello Vip. È proprio nella casa più spiata d’Italia che il figlio del campionissimo Francesco Moser ha incontrato la sua dolce metà, con Cecilia che non ha esitato a scaricare in diretta tv lo storico fidanzato.

Terminata la trasmissione, i due non hanno smesso di far parlare di loro. La notte di San Silvestro Ignazio e Cecilia l’hanno trascorsa ad una festa a Montecarlo: dalle immagini «rubate» all’evento esclusivo si nota sempre l’anello all’anulare di lei. Per i ben informati non c’è più alcun dubbio: presto arriveranno i confetti.