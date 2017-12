Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sposati dal 2008 e genitori di Nathan Falco, si sono separati. Lo anticipa il settimanale "Chi" nel numero in edicola il 3 gennaio.

La separazione consensuale è stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e all'avvocato Maria Cristina Morelli, legale di Elisabetta Gregoraci. Lei continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, che continuerà a pagarne l'affitto. La showgirl potrà contare anche su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali aperti da Briatore. Secondo il settimanale "Chi", alla Gregoraci rimarrà anche un attico a Roma. Firmata la separazione i due ex sono andati via insieme sulla stessa auto.

Lei è poi partita per Miami, Briatore ha raggiunto su un aereo privato con il figlio Nathan il resort di lusso che possiede in Kenya, dove i due trascorreranno il Capodanno.