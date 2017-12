La riscossa di Antonio Donnarumma parla trentino

«E finalmente li ha fatti stare zitti! Non sai da quanto aspettavo questo momento». Stefania De Val, fidanzata trentina di Antonio Donnarumma, si sfoga via social dopo l’ottima prestazione del terzo portiere rossonero in occasione del derby di Tim Cup vinto dal Milan. Chiamato in extremis a difendere i pali dopo i forfait del fratello Gigio e Storari, il maggiore dei fratelli Donnarumma è stato decisivo con le sue parate.

«Ti hanno detto di tutto pur non conoscendo le tue qualità in campo - sottolinea ancora la fidanzata - Coloro che avrebbero dovuto sostenerti e invece hanno saputo darti del fratello raccomandato di...al mangia soldi...e per finire al fratello parassita. E tu sempre umilmente hai mandato giù tutto, addirittura ero io a incazzarmi e tu mi dicevi di non preoccuparmi, che ti interessavano solo le opinioni di chi realmente ti sta vicino come me. Hai saputo all’ultimo di giocare una partita importantissima e difficilissima (un derby e il passaggio in semifinale di coppa Italia), non è una partita da nulla. E per questo hai dimostrato doppiamente quanto vali. Grazie per le emozioni che mi hai regalato... anche se al nono mese di gravidanza non è il massimo .. rischiavo di partorire proprio questa sera!!». Antonio, dal canto suo, si gode anche il giorno dopo la gioia dell’esordio e della vittoria: «Le emozioni a volte sono difficili da spiegare.

Quella di ieri sera...particolarmente. Felice per la vittoria, per la prestazione di tutta la squadra e per l’esordio col Milan».

Stefania e Antonio si sono conosciut otto anni fa quando lui giocava nella Primavera del Milan e lei a Trento faceva le sfilate per Miss Italia. A un compleanno di un amico comune è scoccata la scintilla d’amore, nonostante dichiarino di essere piuttosto timidi tutti e due.