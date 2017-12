Miss Italia torna a Vallarsa per trascorrere il Natale con la famiglia nella piccola frazione di Anghebeni. Alice Rachele Arlanch ha postato un video nel quale racconta come vivrà questa festa: “Rimarrò a casa con i miei familiari per giocare a Monopoli”. La ragazza più bella del Paese manda a tutti un grande bacio, con l'augurio che tutti possano trascorrere delle buone feste.