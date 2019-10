Dopo i cat cafè spopolano, per gli amanti di Fido, anche i dog cafè. A Los Angeles ce ne sono numerosi e così a New York e in altri stati. Esistono a Londra, Parigi e Seul. In Italia al momento non ancora ma arriveranno perchè ovunque nel mondo è fortissimo il trend della pet economy, il business legato all'amore per gli animali domestici che trattiamo come membri della famiglia e per i quali spendiamo come per i nostri figli. Secondo dati recenti la pet economy è alla pari e con caratteristiche simili alla baby care, alla cura dei bambini. E infatti di giocattoli, accessori, letti, vestiti, persino passeggini sono piene le nostre case.

I dog cafè di Los Angeles, prevedono oltre ad una zona super fornita di ogni tipo di accessori e con servizio di toelettatura, anche un'area relax in cui trascorrere il tempo, consumando bevande e giocando con cuccioli di cane che volendo possono essere, seguendo determinate procedure, anche adottati. Sono oltre che dog cafè anche adopted house (anche molti cat cafè lo fanno) e spesso sono collegati ad associazioni no profit sui diritti degli animali e parte dei ricavati va al sostegno delle attività di queste organizzazioni.

Ed è esploso il settore food: si trova una varietà cibo di ogni tipo, spesso conservato anche in frigo come per il food destinato agli umani. La voglia di viziare i nostri pets è tale che il settore maggiormente in crescita sembra essere, a giudicare dalle file fuori e dal numero di negozi, quello delle pasticcerie per cani. In mostra, con forme che vanno dal classico osso al più raffinato cake, decine di dolcetti, glassati, con topping di ogni tipo, e ingredienti per accontentare i golosoni. Tra i tanti, la Bakery for dogs al Farmers Market di Los Angeles, è un'istituzione cittadina: esiste da 11 anni, è stata la prima in città ed è ad oggi la più frequentata oltre ad aver dato origine a varie succursali in California. Ovviamente, come per tutto qui ormai, si può ordinare via app e ritirare in negozio senza fare la coda oppure farsi consegnare a casa, torte di compleanno per cani incluse.

Le pasticcerie per cani, pochissime ancora come quella di Verona e Roma, esistono anche in Italia e a giudicare dall'estero ne apriranno molte altre ancora anche da noi.