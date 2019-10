«Basta ...rdi...vigliacchi.. Non salverò più un solo animale». Poche parole, postate su Facebook, per esprimere tutta la propria rabbia. Poi le immagini, tristissime, in un breve video: è terribile la denuncia di Ornella Dorigatti, presidente Oipa del Trentino, che a Mattarello ospita degli animali domestici, salvati da un triste destino.



Nella notte, a quanto pare, qualcuno ha messo a segno un raid vergognoso, ammazzando tutti gli animali, in particolare oche e consigli, lasciando i cadaveri sparsi per il recinto dove erano ospitati.



Un’azione vigliacca e ingiustificabile, che ha scatenato la reazione social di animalisti e sostenitori dell’Oipa. Come quella di Paolo Scarian, che sul gruppo Facebook dedicato al lupo nelle valli di Fiemme e Fassa ha espresso parole di solidarietà per Ornella e di durissima condanna per gli autori del blitz:

«Solidarietà ad Ornella Dorigatti presidente Oipa del Trentino e nostra cara AMICA.

Lei si è sempre battuta per salvare animali in difficoltà raccogliendoli e accogliendoli in casa sua.

Ecco cosa può succedere a chi si prodiga a fare INFORMAZIONE e a chi difende i DIRITTI DEGLI ANIMALI ( tutti ).