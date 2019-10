Un esemplare di aquila del Bonelli, specie in via d’estinzione, è stato abbattuto con una fucilata nelle campagne di Giba, nel sud della Sardegna.

La notizia, riportata dal quotidiano L’Unione Sarda, ha suscitato sdegno tra gli ambientalisti perché in Sardegna questa specie - ancora presente in Sicilia - si era estinta negli anni ‘80 e solo grazie ad un programma di ripopolamento avviato lo scorso anno nel Parco di Tepilora erano state rilasciate cinque aquile.

«Non è più possibile far finta di nulla, la situazione del bracconaggio in Italia è estremamente grave. Serve un segnale forte, fortissimo. Da subito». È la presa di posizione della Lipu, che chiede «con forza al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Ambiente e all’intero governo di prendere sul serio la questione, non solo dando attivazione rapida e piena al Piano nazionale antibracconaggio che ancora non decolla, ma con un gesto forte, simbolico e concreto, come ad esempio la chiusura della caccia a tempo indeterminato in tutta la Sardegna».