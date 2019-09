A Milano la prima pet street

Via Dante a Milano, a due passi dal Duomo, diventa una vera e propria Pet Street, la prima. Accade nell’ambito della prima edizione della Milano Pet Week, dedicata ai nostri amici animali, in programma fino al 5 ottobre.



Gli amici a 4 zampe invadono Milano: assieme ai moltissimi animali presenti in città per la Pet Week, in centro sono comparse queste cinquanta esclusive statue raffiguranti cani e gatti ispirati ai pet ospitati nei rifugi ENPA di tutta Italia. Cracking Art è il movimento artistico noto in tutto il mondo per la realizzazione di installazioni urbane raffiguranti animali in plastica rigenerata colorata.



Per gli amanti degli amici a quattro zampe, Via Dante è dal 28 settembre al 5 ottobre il luogo della città più pet friendly in assoluto.



L’installazione è parte del progetto “Benvenuto a casa”, lanciato da Purina in occasione della Pet Week. Il concept vuole far luce sul concetto di ‘casa’, non solo come spazio fisico, ma anche – e forse ancor di più – come una dimensione mentale ed emotiva. Da questo concetto è nato il pensiero artistico di Cracking Art con le opere disposte in cerchio in una sorta di accoglienza al contrario: cinque cani o gatti che abbracciano idealmente tutti coloro che interagiscono con le opere stesse.



“Per la prima volta abbiamo realizzato animali domestici, pur sempre con il nostro stile: sovradimensionati, con colori fluo e installati dove non te li aspetti”, hanno dichiarato gli artisti Cracking Art.

Ognuna di queste opere rappresenta uno dei tanti cani e gatti ospiti dei rifugi ENPA. Per favorire l’incontro tra i pet in cerca di una casa e le loro future famiglie, su Purina.it nasce la piattaforma online “Benvenuto a Casa”. “In Italia sono ancora migliaia i cani e i gatti in cerca di una casa ed è per questo che, in occasione della prima Milano Pet Week, abbiamo deciso di sensibilizzare la società su questa importante tematica che è uno dei nostri 10 impegni per migliorare la vita dei pet e di chi li ama” ha dichiarato Fabio degli Esposti, di Purina.