A Malga Masi, agritur della Panarotta nel Comune di Novaledo, fra Vetriolo e la Bassa, è nato un vitellino. Non è una notizia - ovviamente - ma il fatto è che il gestore Claudio non sa come chiamarlo, ed ha messo la foto in Facebook. Con un risultato: un diluvio di consigli sul nome da dare al futuro torello.

Il fatto è che alla malga, da primavera in poi, erano nate solo femmine. Scrive il gestore e malgaro Claudio (sempre affiancato dal bravissimo pastore e casaro senegalese Lamin), dando voce al vitellino: «Buongiorno a voi tutti!! Io sono il nuovo "#ospite" di #malgamasi, Sono un #fioccoazzurro e con la mia nascita ho interrotto una numerosa sequela di #fiocchirosa. Mi aiutate a trovare un nome? Sono figlio di Milka e deve iniziare con la "M" A preso quassù!! #nascereamalgamasi, #nascereinparadiso, #agriturismotrentino, #Lagorai, #Panarotta, #Fravort, #Novaledo. — presso Agriturismo Malga Masi.

Quasi 200 i "like" e le condivisioni, e ben 75 nomi proposti. In testa c'è Masino (da Malga Masi), ma ovviamente gli amici della Malga hanno inventato di tutto, da Milko a Mino, o Morello (visto che è tutto nero).

Il malgaro Claudio promette che stasera farà l'exit pool e poi proclamerà il nome del baby vitello del Fravort. Restiamo in attesa.