Mentre a tenere banco è la questione orso, ieri sulle strade trentine è scattata una vera e propria emergenza per gli ungulati: più di una decina, infatti, gli esemplari - perlopiù di capriolo - che sono rimasti coinvolti in incidenti stradali, venendo investiti da veicoli in transito.

Le chiamate ai corpi dei vigili del fuoco volontari e agli uomini della Forestale sono giunte da varie zone del territorio, quasi sempre per segnalare scontri nei quali gli ungulati avevano perso la vita, rendendo così necessario il recupero delle carcasse.



In nessun caso gli incidenti hanno avuto conseguenze per gli automobilisti coinvolti: fortunatamente gli scontri non hanno visto protagonisti motociclisti, che a seguito di cadute legate ad impatti contro gli animali avrebbero potuto rischiare conseguenze gravi. Rimane l’anomalia di un fenomeno - come quello dell’attraversamento di strade, anche nelle zone boscose, che raramente si verifica di giorno, con gli investimenti che si concentrano solitamente nelle ore notturne.