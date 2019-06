Chissà se alla fine ne verrà chiesta l’estradizione. Fatto sta che le autorità austriache accusano un orso trentino di aver sbranato tre pecore nella Pitztal, in Tirolo.



In un primo momento gli esperti avevano ipotizzato un attacco di cani, una fototrappola ha invece incastrato l’orso che da tempo si sarebbe trasferito in Austria.



L’ufficio caccia del Land Tirolo invita gli allevatori della zona di portare gli ovini di notte nelle stalle. Per risalire all’orso è atteso l’esame dna delle tracce lasciate sul luogo dell’aggressione.