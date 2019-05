Ancora emozioni per chi transita sulle strade del Trentino occidentale: nuovo incontro con i cuccioli di orso (hanno circa un anno e mezzo), questa volta immortalati sul prato accanto alla strada a Copmano Terme, nel video qui sotto.

Si tratta di due dei quattro cuccioli che erano stati avvistati dapprima in compagnia della mamma e che ora girano da soli, sotto peraltro la sorveglianza dei forestali che si impegnano per tutelarne l'incolumità e per evitare che possano creare disagi al traffico.

Poco prima, secondo informazioni raccolte sul posto, erano transitati gli altri due piccoli orsi, che avevano scelto però di passare proprio sullo stradone.

Si tratta di orsi nati nei primi mesi del 2018, quindi in realtà sono soggetti già in grado di vivere autonomamente.

Sono stati notati inizialmente nella zona del fondovalle del Banale, tra i paesi di Tavodo, Andogno e Dorsino.

Ecco alcune informazioni utili per comprendere meglio questa situazione e altri aspetti connessi con la presenza dell'orso in Trentino.