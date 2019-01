Arriva nei negozi della Gran Bretagna il primo cibo per cani a base di insetti. La startup Yora (riferisce il quotidiano Guardian) mette in commercio questa settimana crocchette fatte con larve di mosca seccate, avena, patate e sostanze vegetali naturali.



Il nuovo cibo permette di ridurre l'impatto sull'ambiente del cibo per animali a base di carne, in termini di produzione di CO2, consumo di acqua e di terra e uso di pesticidi. Gli animali domestici consumano il 20% della carne e del pesce prodotti nel mondo: si calcola che il pet food attualmente sia responsabile di un quarto dell'impatto ambientale della produzione complessiva di carne.



«Abbiamo testato 29 ricette per trovare la perfetta combinazione di ingredienti gustosi - ha detto al Guardian il fondatore di Yora, Tom Neish - e siamo molto orgogliosi del risultato finale».



La larve usate nelle crocchette di Yora sono quelle della mosca soldato nera (Hermetia illucens) e forniscono il 40% delle proteine del prodotto. Gli insetti sono prodotti dalla ditta olandese Protix, di Eindhoven. Prima di essere usate come mangime, le larve di mosca soldato nera svolgono un'altra importante funzione: divorano i rifiuti organici, riducendone il volume fino alla metà e abbattendo le sostanze inquinanti.