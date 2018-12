Nelle feste di fine anno anche la dieta di Fido contempla qualche sgarro goloso con le torte a forma di osso e i lievitati delle ricorrenze appositamente sfornati per gli amici a quattro zampe. Tra le prime a proporre il "canettone" e il "candoro" per il Natale dei cani, una pasticceria nel bresciano che col progetto DoggyeBag vende online, tra le proposte di biscotteria senza farine animali, anche i "can di stelle" o i bassotti e come snack gli ossicini tonno e piselli, nella, spiegano gli ideatori del progetto,"convinzione che nell'immediato futuro i nostri amici a 4 zampe

diventeranno, a tutti gli effetti, membri ufficiali delle nostre famiglie, cui verranno riconosciuti diritti fondamentali ad oggi sconosciuti tra i quali la possibilità di alimentarsi, finalmente, in maniera sana".

A Roma, a pochi passi dal parco di Villa Pamphili, ha da poco aperto una dog bakery, Bravo Cookies, che propone dolci su misura. Per gli esemplari di taglia piccola, macaron e mini-muffin, per i cani di corporatura più massiccia cannoli siciliani e il biscottone di buon compleanno, personalizzabile col nome e decorazioni, che può essere consegnato nelle cucce di tutta Italia.

Gli italiani per gli animali sembrano non badare a spese non solo a tavola: va forte anche la cosmesi per cani. Nell'ultima edizione di Quattrozampeinfiera, appuntamento fieristico pet friendly, è emerso che il 34,7% degli italiani spende fino a 70 euro l'anno per guinzagli, collari scintillanti, cappottini di pelliccia, strass, ossa personalizzate. Con l'86% degli italiani che porta il proprio cane o gatto dal toelettatore una volta al mese fioccano acconciatori ad hoc con mise studiate secondo i differenti tipi di pelo dei cani e spa per il benessere a quattro zampe.