A Trento, il prossimo 25 novembre, torna il Campionato nazionale razze ciuffate, giunto alla terza edizione. Un appuntamento particolarmente importante, quest'anno - spiega una nota dell'organizzazione - in vista dei Campionati europei 2019 razze ciuffate, che per la prima volta si terranno in Italia. A Trento, nei padiglioni dell'Associazione allevatori trentini, sarà eletta la 'reginà delle galline ornamentali, tra più di 300 esemplari provenienti da tutta Italia. "L'Italia ha ormai raggiunto standard di selezione elevati e gli allevatori hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Paesi di più consolidata tradizione avicola come Francia e Germania. A Herning, Danimarca, abbiamo appena conquistato quattro titoli europei con le Moroseta", precisa Enrico Cecchin, presidente del Club Moroseta e razze ciuffate. "C'è tuttavia una colpevole disattenzione da parte delle istituzioni nei confronti di questa realtà amatoriale, non industriale, che deve sopportare per intero il peso della salvaguardia di razze che altrimenti sarebbero destinate all'estinzione".