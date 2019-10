Non solo buoni propositi, ma anche atti concreti, perché alla fine sono quelli che possono maggiormente contribuire a cambiare le cose. E' quello che sta cercando di mettere in atto un gruppo di dipendenti dell'Azienda sanitaria di Trento. Ce lo spiega Nicola Laudadio, fisioterapista del CSS di viale Verona.

Con i colleghi è solito recarsi a pranzo in una mensa: la novità è che insieme hanno deciso di portarsi delle tazze per evitare di usare i bicchieri di plastica, in attesa che la mensa stessa trovi una soluzione più sostenibile all'uso della plastica.