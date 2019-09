Il Fondo forestale italiano li descrive come dei "mostri". Sono le macchine in effetti impressionanti che si stanno vedendo anche in Trentino negli ultimi mesi in azione per ripulire i boschi devastati dalla tempesta Vaia.

Sulla pagina Facebook della Onlus si presenta con preoccupazione un video con queste macchine all'opera, per la velocità con cui abbattono e sramano gli alberi e interi boschi in pochi minuti: «Dedicato a chi dice che l'uomo ha sempre tagliato nei boschi e quindi può continuare a farlo. Guardate come si taglia ora, con quale velocità e quale terribile efficienza! E che distruzione tutto intorno: bisogna fare strade nel bosco solo per fare arrivare questi mezzi meccanici là dove si vuole tagliare. Quando oggi parliamo di tagli dobbiamo avere in mente queste immagini e non il boscaiolo dei tempi antichi che andava nei boschi con l'accetta e dopo una giornata di lotta contro la natura avversa trasportava a dorso d'asino i pochi tronchi tagliati».

