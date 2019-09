Tutti coloro che amano la montagna sperano che, più che il suo post su Facebook, sia il suo esempio concreto a diventare virale. Contribuendo con ciò a diffondere cultura e rispetto della montagna e della natura in generale.



Lei è Tati Noà: durante una escursione in Sudtirolo, nel Parco naturale Fanes-Sennes-Braies, si è imbattuta in un ricordino che non ci aspetterebbe di trovare negli ambienti: un bel pannolino, sporco, ovviamente, abbandonato insieme alle salviette lungo un torrente.



Lo ha raccolto, lo ha legato in un sacchetto al suo zaino e se lo è portato in giro per qualche ora, fino al ritorno in valle.



Una bella lezione che la ragazza ha voluto condividere sui social, in una sorta di lettera aperta, nella speranza che i responsabili possano magari leggerlo. E riflettere.



Ve lo riproponiamo integralmente: