In Italia si sfiorano i 2 milioni di ettari di superfici biologiche, con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 3%. Ciò si è tradotto in 49 mila ettari in più in soli 12 mesi: una crescita non solo in termini di superfici ma anche di soggetti coinvolti nel settore, che hanno raggiunto le 79.000 unità, con un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 4%. Sono i dati presentati al Sana di Bologna ed elaborati dal Sinab (Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) per il Ministero delle Politiche Agricole relativi all'agricoltura biologica per l'anno 2018.

"L'Italia è leader in Europa per numero di operatori biologici - afferma la ministra Teresa Bellanova - e l'incremento dei terreni destinati a queste coltivazioni è un buon segnale. Serve presto la legge sul biologico. È stata approvata in prima lettura e nei prossimi giorni incontrerò i parlamentari proprio per accelerare su questo fronte - aggiunge - Come è un obiettivo irrinunciabile aumentare le mense biologiche certificate".

Secondo i dati, dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il 75%, e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%. Ad oggi, la superficie biologica raggiunta nel 2018 nel territorio italiano equivale all'estensione della Regione Puglia. L'incidenza della superficie biologica nel nostro Paese ha raggiunto nel 2018 il 15,5% della SAU nazionale, e questo posiziona l'Italia di gran lunga al di sopra della media UE, che nel 2017 si attestava al 7,0.