Secondo Meteo Trentino, agosto 2019 è risultato più caldo della media, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale. La temperatura media mensile è stata di 23,8 C ed è risultata superiore alla media di 1,5 C. La temperatura massima del mese, pari a 32,5 C, è stata toccata il 10 agosto e risulta inferiore di 1,2 gradi al valore medio, che è di 33,7 C. La minima assoluta di 14,1 gradi, registrata il 3 agosto, è superiore alla media delle minime assolute (11,3 C) ma molto inferiore ai 18 gradi misurati nell’agosto 1971.



Per quanto riguarda le precipitazioni, alla stazione di Trento Laste sono state registrate precipitazioni inferiori alla media: la cumulata mensile è risultata di 58,8 millimetri a fronte di una media di 88. Sono stati invece 8 i giorni con precipitazioni maggiori di 1 mm. Analogamente a quanto accaduto per Trento Laste, anche nelle altre stazioni analizzate il mese di agosto 2019 è risultato più caldo della media. Le precipitazioni sono state disomogenee e risultano inferiori al valore medio in tutte le stazioni, fatta eccezione per Cavalese e Rovereto.



Le temperature delle stazioni prese in esame sono state superiori alla media storica, ma distanti dai valori massimi del mese. Per quanto riguarda le precipitazioni medie sono stati misurati valori mensili inferiori alla media storica per le 10 stazioni considerate, mentre i valori cumulati sono risultati superiori, ma senza raggiungere il valore massimo.

Sono stati registrati 3.236 fulmini a fronte di una media di 2320: sopra ma ben lontano dal massimo di 5.228 fulmini misurati nell’agosto 2017. Il 2 agosto la giornata con più fulmini (872), ma ben lontano dal record di 1.447 del 6 agosto 2017.