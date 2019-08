«Le decisioni relative alle modalità di trasporto dell’orso M49 in occasione della sua cattura sono state assunte, come dev’essere, in piena autonomia da parte del personale tecnico incaricato, senza ingerenza alcuna da parte della Giunta provinciale». Lo scrive il presidente della Giunta, Maurizio Fugatti, rispondendo ad una interrogazione di Michele Dallapiccola, consigliere provinciale del Patt ed ex assessore all’agricoltura competente anche in materia di fauna e grandi carnivori.

Dallapiccola aveva chiesto in particolare di chi era stata la decisione di trasportare M49 senza utilizzo di sedazione e «se la giunta provinciale ha in qualche modo influenzato le decisioni dei professionisti che si sono dedicati alla cattura dell’animale, che per conoscenza personale so essere assolutamente in possesso delle nozioni in premessa riportate».