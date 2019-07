Mentre nei boschi delle Giudicarie la forestale continua la caccia a M49, rispondendo all’ordinanza firmata dal presidente Fugatti che vuole portare l’orso al Casteller, ci si prepara a scendere in piazza. Ma chi? In realtà un po’ tutti, ovvero sia chi è contrario alla cattura sia chi è favorevole.



Si partirà venerdì, con la presenza degli allevatori, ovvero dei trentini esasperati dai continui danneggiamenti causati dall’orso, che vogliono far sentire la loro voce e le loro ragioni.



Il giorno successivo in piazza ci saranno invece gli ambientalisti, in particolare il Partito animalista europeo guidato da Enrico Rizzi, molto conosciuto in Trentino per le frasi dopo la morte di Diego Moltrer.

Il corteo partirà da piazza Fiera, per poi dirigersi in via Travai, via Rosmini, via Giusti, via Perini e infine completare il quadrilatero percorrendo corso 3 Novembre. Gli animalisti sostengono che l’ordine di cattura violi le leggi italiane ed europee.