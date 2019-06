Sono sempre più coloro che decidono di allevare api sui balconi, sui tetti o negli spazi verdi nei centri abitati. Si tratta, infatti, di un modo per avere sempre più contatto con la natura, un’opportunità per conoscere vicino il mondo di questi insetti fondamentali per gli uomini.

Al Rainerum, l’istituto scolastico dei salesiani nel centro storico di Bolzano, «una decina di anni fa è stato lanciato il progetto Api in città» per avvicinare i giovani a questi insetti favolosi«, spiega Maria Mayr, apicoltrice e responsabile del progetto.

«Tenere le api in città - aggiunge - non è diverso dalla campagna, si deve però essere un po' più esperti per tenerle nel modo giusto».

A causa dell’ondata di freddo, la stagione è partita male.

«È un’annata molto difficile. A inizio primavera la fioritura è stata soddisfacente, con il lungo periodo freddo le scorte sono state però consumate dalle api. Ora speriamo nelle ultime fioriture in quota, come il rododendro e il castano, per salvare la stagione», spiega Mayr.