Si è conclusa la seconda edizione del progetto didattico «Io e l’economia green», il progetto promosso da Junior achievement Italia, in collaborazione con l’associazione H2O+, per avvicinare gli studenti delle scuole medie ai temi dell’imprenditorialità sostenibile: 320 studenti coinvolti, 26 progetti presentati da 15 classi.

L’iniziativa ha coinvolto più di cento studenti degli istituti secondari di primo grado della Valsugana e del Primiero. Tra gli obiettivi vi è la volontà di incentivare le reti tra scuole ed imprese che realizzano iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio. «Gli studenti di oggi probabilmente faranno un lavoro che ancora non esiste, per formare i manager del futuro portiamo quindi sui banchi di scuola creatività, resilienza e predisposizione a risolvere problemi complessi», ha detto Antonio Perdichizzi, presidente dell’associazione.

A conclusione del percorso, finanziato dal Bim del Brenta, i ragazzi hanno creato un loro evento sostenibile. Le idee sono state valutate da una commissione e le tre migliori sono state premiate in occasione del Festival dell’economia. Al primo posto, vi è il viaggio alla scoperta della valle del Vanoi proposto dalla classe 2A della scuola di Canal San Bovo.

“Io e l’Economia Green” è nato per promuovere la nascita di idee di impresa sostenibile avvicinandosi proprio alle realtà produttive del territorio orientate alla sostenibilità. Un modo, questo, per parlare in classe anche dell’importanze dell’ambiente e di come sostenibilità e attività economica possano trovare punti di incontro. Il tema di fondo è quindi quello dello sviluppo sostenibile e responsabile e della gestione consapevole delle risorse. L’obiettivo, sviluppare una idea imprenditoriale sostenibile partendo dalle esigenze del territorio.

Attraverso laboratori e incontri il progetto ha visto protagonisti studenti, insegnanti educatori ed esperti di azienda. Dopo un percorso formativo sul tema della creazione di un’impresa sostenibile si è svolto il vero e proprio concorso di idee, che sono state valutate da una commissione. Questa mattina, mentre si sta svolgendo il Festival dell’Economia, la premiazione delle prime tre classificate.

Gli Istituti coinvolti:Scuola Secondaria di primo grado: "Ora e Veglia" Borgo Vals.Scuola Secondaria di primo grado: “Marco Pola” RoncegnoScuola Secondaria di primo grado: "Don L. Milani" TelveScuola Secondaria di primo grado: "T. Garbari" PergineScuola Secondaria di primo grado: Canal S. Bovo, "L. Negrelli" Fiera di Primiero, Salesiani di Mezzano. Oltre ad una classe del Liceo Scientifico di Fiera di Primiero.