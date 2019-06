A fronte del grave incidente accaduto a Venezia domenica scorsa (nella foto), quando una nave da crociera Msc ha impattato con forza un battello fluviale turistico causando feriti e gravi danni alla banchina, Legambiente tiene a ribadire e precisare la propria posizione sul tema delle Grandi Navi, posizione che l’associazione ambientalista afferma con chiarezza sin dal 2013.

Legambiente ritiene che le navi da crociera oltre le 40.000 tonnellate non debbano più transitare per il centro storico della città né tanto meno ormeggiare presso la stazione marittima di San Basilio o l’attuale porto del Tronchetto che risulta per gli ambientalisti, non idoneo ad ospitare simili giganti del mare, sia per l’inadeguatezza delle infrastrutture che per l’assenza di garanzie sul fronte della sicurezza per la navigazione.

Legambiente si dice contraria allo scavo di nuovi canali e dell’escavo dei canali già esistenti, fatta eccezione per i lavori necessari per l’ordinaria manutenzione.

Legambiente boccia quindi l’utilizzo del canale Vittorio Emanuele e punta invece ad una soluzione a Marghera utile per il rilancio di parte dell’ex area industriale.