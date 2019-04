Dalla primavera del 2021 tutti i locali pubblici di Venezia dovranno diventare «plastic free», perchè da quella data saranno autorizzati per la somministrazione di cibi e bevande solo piatti, bicchieri e posate biodegradabili. Lo prevede il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana varato dal Comune. La messa al bando della plastica - riferisce «Il Corriere del Veneto» - riguarda i bar, le attività commerciali e artigianali che somministrano cibi e bevande. I locali pubblici che vendono cibo da asporto dovranno inoltre fornire ai clienti sacchetti in materiale biodegradabile per gli eventuali residui del pasto.

Un'idea che anche altre zone turistiche italiane sono pronte ad adottare, mentre sempre in Veneto è la località di Jesolo che vuole convertirsi a «spiaggia plastic free». Chissà che anche la zona dolomitica Patrimonio dell'Umanità Unesco non abbia il coraggio di fare un deciso passo avanti.