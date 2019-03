L'ultima precipitazione sul Trentinoi è stata l'1 febbraio. E prima, la devastante tempesta Vaia di ottobre. In mezzo due periodi di secco totale. Non piove e non nevica in maniera consistente sulla nostra provincia da 60 giorni ma ora l'attesa sembra finita.

«Che news, acqua in vista sul Trentino!» scrive con efficacia l'appassionato mereologo Giacomo Poleti su Facebook. Ed ecco la news: « Prime gocce da martedì sera, poi tre giornate di pioggia ininterrotta, abbondante da mercoledì sera a venerdì! Due giorni di pioggia consecutivi su Trento mancano da quasi 60 giorni (1 e 2 febbraio), prima ancora bisogna risalire ai primi di novembre e all'evento drammatico di fine ottobre. Come si vede (nel grafico qui sotto) si tratterà di una saccatura nord-atlantica profonda, lenta nell'evolversi, capace di portarci gli ingredienti necessari: curvatura ciclonica, correnti da sud e aria via via più fredda. La quota neve calerà con il passare dei giorni fino a quote vicine ai 1000 metri! Possibili totali complessivi di 100 mm in val d'Adige, anche di più nelle valli laterali!».

Lo conferma anche Meteotrentino, che nella pagina ufficiale scrive queste previsioni per i prossimi giorni:

Martedì nuvolosità in graduale aumento con probabili deboli precipitazioni sparse in serata. Temperature minime perlopiù stazionarie o lieve aumento, massime in calo. Venti deboli variabili, in quota moderati sudoccidentali.

