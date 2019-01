Ben 135 proposte con la sezione Sat di Trento

È ricco di 135 proposte diverse il nuovo programma di attività della sezione di Trento della Sat, che per il 2019 offre ai 2600 un ampio ventaglio di possibilità di escursioni e iniziative culturali.

Per quest’anno la sezione cittadina della Società degli Alpinisti Tridentini ha in calendario 57 escursioni domenicali, di cui 18 scialpinistiche (alcune delle quali adatte anche a chi usa le ciaspole), 41 escursioni «del mercoledì», 3 trekking escursionistici di 8 giorni ciascuno (Creta, Etna, Cilento), un trekking alpinistico di 7 giorni (Alpi orobie), 2 weekend «lunghi» di arrampicata (Abruzzo e Sicilia), uno ski tour, un corso di bouldering, due corsi di arrampicata (uno primaverile e uno autunnale), due uscite di scialpinismo con guida alpina, due uscite di alpinismo con guida alpina.

Per i più piccoli sono in programma 6 uscite di alpinismo giovanile (escursioni sulla neve, arrampicata, canyoning) e un minicorso di arrampicata per bambini accompagnati dai genitori.

Otto sono gli appuntamenti culturali, il primo dei quali è in programma martedì prossimo 15 gennaio alle ore 20.30 nella la Sala conferenze della Fondazione Caritro, in via Calepina 1 a Trento (ingresso libero). Tema della serata sarà L’odore di un tempo diverso. Viaggio in Australia Occidentale, con Caterina Borgato.

Martedì 29 gennaio, alla stessa ora e nello stesso luogo, seguirà l’incontro dal titolo Sogni tra le Ande Peruviane 2018. Alpamajo la montagna più bella del mondo assieme al Diablo Mudo e al Tocllaraju, a cura di Alessandro Corazza.

Otto sono anche gli incontri con gli esperti su temi che vanno dalla sicurezza al soccorso, dall’ambiente naturale allo sport. Il prossimo appuntamento sarà martedì 22 gennaio, nella sede della sezione, in via Manci 57 a Trento alle ore 20.30 (ingresso libero) sul tema Programmazione e gestione delle uscite: strumenti e comportamenti, a cura di Claudio Covelli e Armando Tomasi.

Le escursioni del mercoledì inizieranno la settimana prossima, il 16 gennaio con la prima uscita alle Viote del Monte Bondone per proseguire in questo mese il 23 gennaio (da Redagno a Passo Lavazè) e il 30 gennaio (al Rifugio Malga Caldenave sul Lagorai).

La prima escursione sociale «tradizionale», invece, è in programma domenica prossima 13 gennaio a Cima Caladora, nel gruppo delle Pale di San Martino.

Il programma completo della Sat di Trento è scaricabile dal sito della Sezione(www.sattrento.it/), le informazionisi possono avere anche in sede, al primo piano della Casa della Sat (aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19), su www.facebook.com/sat.sezioneditrento, o chiamando al telefono il n. 0461 987025.