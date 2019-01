Arrivano circa 700.000 euro di contributi dalla Provincia per avviare il progetto di valorizzazione del percorso Translagorai. Nei giorni scorsi il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette ha infatti messo nero su bianco l'ok al sostegno finanziario a una serie di progetti. Il tutto all'interno di una intesa firmata nella scorsa estate. L'accordo per la valorizzazione del percorso «Translagorai» prevede la realizzazione di una serie di interventi ripartiti in quattro distinti ambiti ? la ristrutturazione di alcune strutture esistenti, la sistemazione della sentieristica esistente, le verifica del funzionamento del sistema delle telecomunicazioni e la realizzazione di idonee campagne di comunicazione e pubblicità dell'intero progetto ? definiti nel progetto di massima predisposto dalla Sat, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'intesa stessa.

Le determinazioni del dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette riguardano in particolare 425.000 euro assegnati alla Magnifica Comunità di Fiemme per la realizzazione di opere relative al progetto di ristrutturazione di Malga Valmaggiore. Secondo: un contributo al Comune di Scurelle per la realizzazione di opere relative al progetto di ristrutturazione di Malga Conseria per 56.000 euro di finanziamenti pubblici. Terzo: la concessione di un contributo al Comune di Canal San Bovo per la realizzazione di opere relative al progetto di ristrutturazione di Malga Miesnotta di Sopra (237.974 euro). Quarto: la concessione di un contributo al Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino per la realizzazione di interventi sul sentiero «Buse di Malacarne» per un totale di 49.934 euro. Accanto a ciò ci sono altre varie decine di migliaia di euro concesse agli stessi soggetti per coprire i costi per le spese tecniche relative ai progetti in corso. Contro tali finanziamenti si sta attivando il comitato anti-Translagorai che promette di recarsi alla Corte dei conti per finanziamenti che vengano assegnati prima dell'ok ambientale al progetto.