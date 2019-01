Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. Ma non in Trentino, dove almeno fino alla Befana non si prevedono precipitazioni, salvo qualche sporadica veloce bufera a nord.

L’avviso meteo ella Protezione civile prevede dalla mattinata di domani venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che, dal tardo pomeriggio, si estenderanno a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

E la neve? Se sono previste nevicate su Abruzzo e Molise inizialmente al di sopra dei 400-600 metri, in estensione dalla serata alla Puglia centro-settentrionale, con quota neve in ulteriore abbassamento fino al livello del mare e sulle zone collinari e montane di Abruzzo e Molise, in Trentino vi saranno forse alcuni episodi nel Trentino nord-orientale, mentre sul resto della nostra provincia soffierà probabilmente il föhn, che porterà nelle vallate ad un rialzo delle temperature.

L’allerta meteo della Protezione Civile del Trentino ricorda che in alcune zone vi saranno venti fortissimi.

La popolare app Ventusky, che è molto seguita soprattutto da impiantisti, alpinisti e sciatori, ha elaborato dei modelli veramente allarmanti: come si vede dalla fotografia, Ventusky prevede domani dopo le 17 e fino a tarda sera raffiche di vento intorno ai 170 chilometri all’ora sul Lagorai, fra la Val dei Mocheni e Canal San Bovo. Il fenomeno sarà importante, con vento da nord che spazzerà la catena comprendendo Valfloriana, Montesover, la bassa Val di Fiemme, il Manghen e fino al Passo Rolle.