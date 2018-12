Annunciata dalle previsioni dei meteorologi, la neve è arrivata e ha iniziato, da questa sera, a imbiancare il Trentino.



Nevica in quota, nelle valli, ma i fiocchi stanno scendendo, copiosi, anche a Trento e sul fondovalle.



Si raccomanda, ovviamente, la massima prudenza a chi guida sulle strade innevate, ricordando l’obbligo di avere gomme da neve o catene a bordo.



Anche per domani gli esperti di Meteotrentino prevedono tempo nuvoloso o molto nuvoloso fino al primo mattino con deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 300-500 m circa e localmente anche nei fondovalle minori. In seguito sono attese ampie schiarite.