Adesso sono in quattro, come i Fantastici Quattro, appunto... Sono i più forti arrampicatori di sempre, gli unici ad aver liberato una via di 9b+. E in questo ristrettissimo Olimpo dei climber, che già annoverava i nomi ormai leggendari di Adam Ondra, Chris Sharma e Alex Megos, è da pochi giorni entrato, a pieno merito, Stefano Ghisolfi. L’arrampicatore torinese, classe 1993, ha chiuso il 7 dicembre scorso «Perfecto Mundo», una delle vie di arrampicata più difficili al mondo gradata 9b+.

PERFECTO MUNDO 9B+ MISSION COMPLETED !!!

After so many days trying this route, I can't believe it actually happened, I just climbed the hardest route I've ever tried. I spent 32 days here at the crag, falling many times at the same move, but… https://t.co/xK7cJqgJ1o pic.twitter.com/GxWW8qOusL

— Stefano Ghisolfi (@StefanoGhisolfi) 7 dicembre 2018