Torna la «Camminata d'oro» a Pietralba

Anche quest’anno le Sezioni del Club Alpino Italiano di Appiano, Bassa Tesina, Bronzolo, Laives e Salorno organizzano la Camminata d’oro al Santuario di Pietralba, un appuntamento che è giunto ormai alla 21ª edizione.

L’escursione è fissata per domenica 23 dicembre con il ritrovo alle ore 8 a Laives, in provincia di Bolzano, in Via Pietralba.

«Come sempre - spiegano gli organizzatori - quest’esperienza non vuole essere una proposta contro la corso all’acquisto. Vuol essere un suggerimento a “consumare” una giornata in maniera diversa. Una giornata da trascorrere in amicizia per costruire lo spirito invece di consumarlo, per ritrovarsi anzichè perdersi». Il programma prevede la salita a Pietralba a piedi, in circa 3 ore e mezzo, il ristoro con bevande calde e dolci, offerti a cura del Gruppo Grotte Cai Bronzolo Soccorso Speleo Alto Adige.

C’è una variante dolce con partenza alle ore 9 dal paese di Aldino (1200 metri) e tempo di percorrenza di 2 ore e 30 circa e con un dislivello di 300 metri. Alle 12.30 la Santa Messa nel Santuario di Pietralba, officiata dall’arcivescovo Gianpietro Dal Toso e da don Raffaele Tessari, e allietata dal Coro Castel Flavon di Bolzano.

Dalle ore 11,30 accesso al self service per il pranzo (obbligatoria la turnazione). Le ore 15 sono l’orario massimo di partenza per il rientro a piedi a Laives; dopo tale orario non sarà più garantita l’assistenza da parte dei volontari del Soccorso Alpino Speleologico.

I partecipanti sono pregati di munirsi di torcia elettrica o frontalino e ramponcini in caso di ghiaccio. Al rientro, presso il punto di aggregazione a Laives, gestito dalla sezione Cai di Laives, è previsto il ristoro con vin brulè e the che verrà servito dalle ore 15 alle ore 19. Informazioni alle sezioni Cai di Appiano (3286381800), Bassa Atesina (3459744747), Bronzolo (3498648327), Laives (3200231965), Salorno (3392891194).