In questi giorni le temperature registrate in Trentino, soprattutto a quote basse, sono costantemente di 9 gradi sopra la media stagionale, con pomeriggi a 18 gradi come se fossimo in settembre, invece che a metà novembre. Lo confermano anche i dati del report di Meteotrentino: ottobre 2018 è stato un mese eccezionale dal punto di vista meteo.

Non solo per la tempesta che si è abbattuta sul Nord-Est fra il 27 e il 29 del mese con raffiche di vento in alcune zone superiori ai 200 kmh.



Il report mensile di Meteotrentino evidenzia anche temperature medie decisamente superiori al consueto. Ad esempio, il 24 ottobre si è registrata la temperatura più alta in ottobre mai registrata dal 1920 ad oggi. Il Fhoen ha portato infatti il termometro a segnare una temperatura estiva: a Trento 28,5°. Un picco decisamente caldo che ci ricorderemo tutti per un pezzo. Ma per capire come questo sia ormai un fenomeno stabile, basti ricordare che a Trento in ottobre la media è solitamente di 12,6°. Quest'anno invece si sono registrati 15,4° di media (anche se il primato dell'ottobre più caldo di sempre rimane quello del 1949 con 15,8° di media).



Quanto alle piogge, come si sa, ci sono state precipitazioni eccezionali concentrate in 3 giorni. Il primato è stato registrato a Lavarone: domenica 28 sono caduti 206,6 mm di pioggia. A Trento il giorno dopo 102 mm, a Castello Tesino 99, a Malé 111, a Tione 106, a Cavalese 96 (il 28/10), Rovereto 74 a Predazzo 131 (il 28/10). Il report di Meteotrentino parla anche dei fulmini: sono stati 426 nell'ottobre 2018 contro una media di 174. Una anomalia assolutamente preoccupante.