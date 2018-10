Bilancio positivo per la stagione estiva 2018 nei 7 centri visite dei parchi naturali altoatesini, che hanno fatto registrare 91.000 visitatori tra turisti e residenti. Fra le varie iniziative proposte, sono state seguite con particolare interesse le attività di educazione ambientale rivolte ai bambini, quali Junior ranger e Youth at the top, ma anche il corso per personale di malga.

Da sottolineare, tra gli eventi celebrati negli ultimi mesi, i 40 anni del parco naturale Puez-Odle in agosto e i 30 anni di quello Vedrette di Ries - Aurina. «Gli obiettivi su cui puntano i Centri visite dei parchi naturali sono il fornire relax nella natura, promuovere l’educazione ambientale e garantire la tutela della natura e ricerca scientifica», sottolinea Enrico Brutti, direttore dell’Ufficio parchi naturali della Provincia, il quale ricorda la disponibilità di materiale di supporto didattico per le scuole.

Le persone interessate possono recarsi presso i 7 centri visite dei parchi naturali dell’Alto Adige fino a mercoledì 31 ottobre, ultimo giorno di apertura. Tre centri visite riapriranno in primavera e in estate, gli altri 4 saranno riaperti anche dal 17 dicembre fino al 30 marzo 2019: si tratta dei centri visite dei parchi naturali Tre Cime a Dobbiaco, Vedrette di Ries-Aurina a Campo Tures, Fanes-Senes-Braies a S. Vigilio di Marebbe e Puez-Odle a S. Maddalena di Funes. Informazioni sui Centri visite e le aree protette all’interno del portale dedicato ai parchi naturali.