Si apre domani, sabato 27 ottobre, al Centro congressi Fiera di Bolzano (via Bruno Buozzi, 35, ingresso libero) alle ore 8.30, «Orsi e lupi, la sfida sociale di un ritorno», un convegno organizzato da Sat, Cai Alto Adige, Gruppo Grandi Carnivori del Cai, Alpenverein, associazione Italian Wildwolf e Fondazione Caritro per affrontare la questione del ritorno dei grandi carnivori nelle Alpi.

Il tema, attuale e sul quale le prese di posizione sono le più diverse, verrà affrontato dando evidenza agli aspetti scientifici con un approccio basato sui dati.

Alle 9.20, dopo i saluti introduttivi, sarà Elena Guella, vicepresidente della Sat, a dare il via ai lavori, seguita dalla relazione sulle iniziative dei Club Alpini di Klaus Bliem, presidente della commissione natura e ambiente dell’Alpenverein.

«Orso e Lupo: due carnivori a confronto» è il tema che affronterà poi il faunista Filippo Zibordi seguito da Luigi Spagnolli (direttore dell’Ufficio Caccia e pesca, responsabile della Fauna selvatica della Provincia di Bolzano) che parlerà dello status e delle dinamiche di popolazione, della tutela e gestione dei grandi carnivori. Su «Conflitti con le attività umane: cosa si fa» relazionerà. Duccio Berzi, tecnico faunistico, esperto di grandi carnivori.

Fra i temi trattati, ancora: cosa fare se si incontra un orso, fakes e fatti (Matteo Zeni), fakes e fatti sui lupi (Ulrich Wotschikowsky, Wildmanagement nel Parco Nazionale della foresta Bavarese), quindi il dibattito.

«Questa giornata intende continuare nel solco di quanto finora fatto con passione ed impegno comeGruppo Grandi Carnivori del Cai in tutto il territorio italiano, in particolare in quello alpino», spiega il coordinatore Davide Berton.