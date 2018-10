Meteorite nei cieli trentini

È stata avvistata anche in Trentino, come in gran parte del Nord Italia, la spettacolare «coda luminosa» del meteorite che attorno alle 18.30, quindi poco dopo il tramonto, ha dato spettacolo.

Molte le segnalazioni che i nostri lettori ci hanno inviato, indicando l’avvistamento in direzione sud; molti lo hanno poi commentato su Facebook e altri social della rete.

La scia luminosa è rimasta visibile per diversi secondi ed ha provocato un bagliore di colore azzurro: si tratterebbe - spiegano gli esperti -. di un «bolide», ometeoroide, ovvero un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi.

Il pianeta Terra viene colpito ogni anno da centinaia di meteoroidi, ma raramente questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. L’ultimo famoso boato fu causato dal meteorite caduto in Russia nel 2013, dopodichè si sono osservati semplici bolidi luminosi.