Il 124° Congresso della Sat si terrà quest’anno in Valle el Chiese, dal 18 al 21 ottobre, con le parole chiave «sinergia, collaborazione, sobrietà, passione, condivisione». Dalla sinergia fra sezioni Sat alla collaborazione con le tante associazioni di volontariato sul territorio, con gli enti di gestione del territorio e con i soggetti economici e imprenditori del luogo, attraverso la sobrietà e la passione per la montagna, condividendo gli interessi con le persone del territorio per rafforzare le comunità locali.

Giovedì 18 ottobre 2018 si parlerà di arti e mestieri a Bondo (Sella Giudicarie) con l’esposizione «Il territorio in mostra» nella chiesa di S. Barnaba e la serata artistica e musicale con scultori, pittori e poeti locali Giovanni Leonardi, Mario Brugnoni, Antonella Grazzi, Marco Visconti, Franca Condinelli, Luigi Bugna, artisti locali e musiche a cura del Gruppo Ziganov.



Venerdì 19 ottobre Storia e gastronomia a Forte Corno (Praso, Valdaone) salendo a piedi per una degustazione di prodotti tipici, filò con racconti e letture intervallate dal quintetto di ottoni Youtoo Brass Quinted

Sabato 20 ottobre «amore per la montagna»; escursioni a scelta in Val di Daone e in Val di Breguzzo, lo spettacolo «Si slancian nel cielo» con Lucio Gardin, la premiazione dei soci cinquantennali con il coro Rocce Rosse (palestra comunale di Creto) e la serata alpinistica con i fratelli Franchini, Palma Baldo, Giovanni Groaz. L’accompagnamento musicale è a cura del coro Re di Castello.



Domenica 20 ottobre il 124° congresso al Centro polifunzionale di Condino con la presidente della Sat Anna Facchini, Mariangela Franch (Università di Economia), Maurizio Dematteis (giornalista e studioso), Annibale Salsa (antropologo e accademico del Cai) e Roberta Bonazza in veste di moderatrice. In mattinata la messa e la sfilata per le vie del centro con l’accompagnamento musicale del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Condino.