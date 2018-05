Il mese che si è appena chiuso è stato per l’Italia il più caldo aprile degli ultimi 40 anni. Lo fa sapere il Centro Epson Meteo-Meteo.it, precisando che è stata registrata un’anomalia termica di +2,8 gradi, più dell’aprile 2007 che fece registrare +2,7 gradi. «Il 2007 - spiega Simone Abelli, meteorologo del Centro Epson Meteo - resta in testa solo per quello che riguarda le temperature massime, +3,4 gradi rispetto ai +3,1 di quest’anno».



Se il mese di marzo, più freddo e piovoso della media, ci aveva dato un’ottima notizia dopo diversi mesi di siccità e di caldo anomalo, continua il Centro Epson Meteo, «aprile ha di nuovo invertito la tendenza, scalzando quello del 2007 dal gradino più alto dei mesi di aprile più caldi degli ultimi 40 anni. Quello del 2018 è stato, infatti, un aprile record per le temperature, ben al di sopra della norma a livello nazionale».



L’arrivo di una forte alta pressione con una massa d’aria molto calda sull’Italia, ha fatto chiudere il mese in negativo per quanto riguarda le piogge (anomalia del -39%).



Ad aprile le piogge, continuano i meteorologi del Centro Epson Meteo, si sono concentrate nella prima metà del mese e hanno interessato soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna. Da gennaio ad oggi le temperature sono rimaste mediamente più alte della norma con una differenza che, dopo la graduale attenuazione degli ultimi due mesi, con il mese di aprile si è alzata a +1 gradi. Per quanto riguarda le piogge, da inizio anno l’anomalia resta positiva con un surplus rispetto alla media del +25%.