È stato ritrovato il falcone bianco scomparso nei giorni scorsi dal Centro di recupero Avifauna di Castel Tirolo.

La notizia è arrivata dal responsabile Florian Gamper, al momento della sparizione aveva anche lanciato un appello su Facebook.

«Ritrovato il falcone bianco lanario! - scrive Gamper - Sono felice di poter comunicare che il mio falcone preferito di nome Polt (Gerhard Polt è un noto cabarettista bavarese) è tornato a casa! Sabato scorso Polt, salendo in alto dal Centro Recupero Avifauna a Tirolo, ha perso l’orientamento ed è sceso in valle - perdendo il suo trasmittente. Da allora lo abbiamo cercato, ed oggi per grande fortuna ho potuto riprenderlo a Castel Verucca.

La prima notizia essenziale è venuta da Alex, oste del maso Greiter, che ha notato il falcone vicino al suo pollaio. Da lì è volato, spinto dalla fame, verso il pollaio del maso Unterweiher poco sotto il Greiter. Un grande ringraziamento per la loro attenzione ed il loro aiuto! Naturalmente ai polli non è sucesso niente: il falcone era troppo debole per abbattere un pollo, e in seconda linea, siccome addomesticato, non caccia.

Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato a ritrovare Polt: dividendo con amici le notizie, chiamandomi, informandomi. Grazie pure a tutti i media.

Tutti gli auguri di lieto fine e l’attenzione comune hanno certamente influito a questo buon fine: mille Grazie di tutto cuore!!!»