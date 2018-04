Caldo anomalo in mezza Europa, con 29° a Parigi, 27° a Londra. E l’Italia non fa eccezione: valori da inizio estate nel nostro paese soprattutto al centro-nord, con picchi di 27-28°c.



L’alta pressione determinerà una fase stabile e soleggiata fino all’inizio della prossima settimana. «Nei prossimi giorni l’alta pressione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favorirà la persistenza del caldo fuori stagione che caratterizza le attuali condizioni climatiche soprattutto al Nord (a Bolzano il termometro ha raggiunto i 29°C). Gli ultimi aggiornamenti indicano tendenzialmente una persistenza di questa situazione fino alla prima parte della prossima settimana».



Sulla stessa linea 3bmeteo.com che conferma l’aumento del caldo con temperature da inizio giugno, «in intensificazione dapprima soprattutto al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania, dove tra venerdì e sabato le massime raggiungeranno i 25-26°C ma con punte locali di 27-28°C. Sulle vallate alpine non esclusi persino picchi vicini ai 30°C».



Tra le città più calde, conclude Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Trento, Bolzano, Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Terni, Grosseto, Roma, Frosinone, Benevento».