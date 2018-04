«Apprendiamo con soddisfazione che il Comitato faunistico provinciale ha approvato una nuova disciplina per il controllo del cinghiale nella Provincia di Trento su proposta dell’assessore Dallapiccola a seguito della presentazione del disegno di legge numero 183, riguardante «Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 per limitare l’espansione dei Cinghiali» che già aveva ottenuto il via libera dalla Terza Commissione permanente». Lo affermano in una nota i consiglieri provinciali trentini Nerio Giovanazzi, Mario Tonina e Massimo Fasanelli.



«Il ddl - aggiungono - metteva in evidenza che il solo controllo esercitato fin dal 2000 secondo le previsioni della legge provinciale sulla caccia risulta insufficiente. La specie in questi anni è infatti decuplicata e analogo andamento hanno avuto i danni registrati». Il disegno di legge permette una caccia di selezione più incisiva con procedure più smnelle e meno vincoli.