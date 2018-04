Nell’area di Lavarone sarebbero presenti due branchi di lupi, uno sull’altipiano di Asiago (8 esemplari stimati) e uno nella zona Pasubio-Folgaria (6 esemplari stimati). Lo spiega l’assessore provinciale all’ambiente Michele Dallapiccola nella risposta a un’interrogazione della Lega Nord che da tempo chiede lumi alla Provincia sulla presenza in quota del predatore contestando le stragi di animali domestici e mostrando preoccupazione per la pericolosa vicinanza all’uomo.

I dati sono del 2017 e il lupo che la Lega segnala essere stato avvistato in zona potrebbe essere uno di questi. Viene inoltre fatto notare che l’avvistamento di un esemplare nelle prime ore del mattino non è un’anomalia e che non ci sono state altre segnalazioni nell’area.



Quanto ai danni e agli attacchi al bestiame, sempre l’assessore Dallapiccola, qualche settimana fa, aveva ricordato che «nel corso dei 2017 sono stati denunciati un attacco al bestiame domestico in Vallarsa (un bovino giovane) ed uno in comune di Trambileno (una capra morta ed 8 disperse); Ì casi accertati di predazione su selvatico nel medesimo territorio sono stati invece due (entrambi su camoscio)». Inoltre, aggiungeva l’assessore, «il monitoraggio sul lupo viene condotto sin dal 2010, anno di comparsa della specie in provincia: nel 2017, i branchi presenti sono sei, e due di questi, gravitanti rispettivamente sul Carega e tra il Pasubio e Folgaria, interessano anche i territori della Vallarsa e di Trambileno. I relativi dati sono consultabili anche nel Rapporto Grandi carnivori 2017 disponibile in rete».

La presenza dei lupi sugli Altipiani Cimbri, insomma, è sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità che controllano anche l’eventuale spostamento in altre zone della Vallagarina.