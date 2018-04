Il pericolo di valanghe in Trentino è questa mattina ‘forte grado 4’, secondo l’ultimo bollettino di Meteotrentino. Segnalati nuovi spessori di neve fresca oltre i 50 cm sui rilievi maggiori e sulle piccole Dolomiti, al di sopra dei 2000 metri, «che favoriscono la ripresa dell’attività valanghiva».



Per l’attività escursionistica in montagna - sottolinea Meteotrentino - è necessaria una grande capacità di valutazione locale del pericolo.