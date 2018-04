Sulla gestione dei lupi, la deputata del Patt Emanuela Rossini chiede competenze più ampie alla Provincia di Trento.

In un’interrogazione a risposta immediata al ministro dell’Ambiente, Rossini sollecita l’esecutivo a «valutare l’opportunità di riconoscere alla Provincia di Trento la competenza in materia di gestione e conservazione delle specie Ursus arctos e Lupus canis».

«La gestione in autonomia da parte della Provincia - osserva Rossini - garantirebbe una più efficace gestione del fenomeno, anche in relazione alle peculiarità del territorio e al rapporto tra conservazione della specie e attività umane. L’idea potrebbe essere anche quella di prevedere una attuazione della direttiva europea ‘habitat’ direttamente in capo alla Provincia. La tutela dell’ambiente e del territorio sono infatti tra le più importanti dimensioni dell’Autonomia speciale».