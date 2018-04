Sta viaggiando a grandi passi verso il traguardo delle 200mila firme digitali la petizione «FreeMiro», che punta a far tornare a casa, dalla sua famiglia, il cane Miro, sequestrato e custodito al canile di Rovereto perché disturbava i vicini abbaiando troppo.



La petizione, lanciata sulla piattaforma «change.org», ha già superato quota 197mila firme, e il traguardo delle 200mila potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore.



Il caso, d’altra parte, sta varcando non solo i confini provinciali, ma anche quelli nazionali, visto che è stato ripreso da alcune testate all’estero, dopo aver trovato spazio sulla trasmissione di Rai Uno «La vita in diretta».



E comincia ad assumere anche una dimensione politica, visto che anche il leader del centrodestra, Matteo Salvini, si è associato alla campagna #freemiro con un Tweet dedicato.

Miro va liberato!

Già oltre 160mila firme raccolte, sottoscrivete anche voi la petizione qui: https://t.co/u3h2plWHMe#freemiro — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 aprile 2018